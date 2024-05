Davide Nicola, allenatore dell'Empoli, parlando ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro il Frosinone analizza così le ultime tre giornate di campionato che decideranno il destino dei toscani: "Io non presto molta attenzione a questi discorsi, mi sembrerebbe di sottrarre energie a ciò che ci serve, compreso il fatto di lottare contro avversari che hanno altri obiettivi. L'Inter ha già vinto il campionato, ma non è facile da affrontare per nessuno. Di sicuro noi abbiamo incontrato sempre avversari che erano nel miglior momento di forma o ancora in corsa per l'obiettivo".