Miralem Pjanic, ospite di DAZN, ha commentato la strepitosa cavalcata dei nerazzurri, soffermandosi sulla chiave comparativa: "L'Inter ha una continuità di giocatori nella costruzione della rosa, con gli ingredienti dell'esperienza e della qualità, proprio una bella squadra. La Juve non è significativamente inferiore, ma è là comunque", le sue parole.

"Rodri e Calhanoglu sono i migliori centrocampisti in questo momento, stanno facendo molto bene e hanno dimostrato continuità - aggiunge -. In generale nelle squadre il cuore del gioco è il centrocampo. Ogni grande club ha un centrocampista importante che fa girare la squadra. Un ruolo che richiede tanta responsabilità".

"Allegri è un grande allenatore, abbiamo avuto grande feeling con lui, e penso che lui abbia fatto il massimo a livello di risultati e si poteva fare di più a livello di gioco. Penso non potesse competere con l'Inter a livello di rosa, lui ha tirato fuori il massimo a livello di risultati dalla sua Juve, poi se rimane o meno non lo so", ha concluso.