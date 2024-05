Il match winner della sfida contro la Reggiana, Sebastiano Esposito, ha parlato ai canali ufficiali della Sampdoria per celebrare il ritorno al gol, una splendida punizione con la quale i blucerchiati hanno battuto gli emiliani garantendosi i playoff di Serie B: "Diciamo che abbiamo subito indirizzato la partita come volevamo e poi c’è stato il mio gol bello ed importante. Lo dedico a Sven-Goran Eriksson che è una leggenda sia qui che del calcio ed ai nostri tifosi. Ci sono stati sempre stati, si meritano questo raggiungimento dei playoff però non è ancora finita".

Parlando della punizione vincente, ha aggiunto: "E’ stato un gol tra i più belli ma non tra i più difficili, secondo me quelli con il Lecco sono stati più difficili. Secondo me ad oggi questo è quello più importante. Speriamo di farne altri anche più importanti".

