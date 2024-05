Finisce in parità il big match della 35esima giornata di Serie A tra Roma e Juventus. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Lukaku, nel primo tempo arriva anche il pari di Bremer. La squadra bianconera sale a quota 66 punti e mantiene sei lunghezze di distanza dalla Roma, quinta in classifica.

Va ricordato che sono 5 le squadre italiane che parteciperanno alla prossima Champions League. L'Atalanta, a quota 57 punti, ha due partite in meno e potrà sorpassare la Roma in caso di vittorie contro Salernitana e Fiorentina.