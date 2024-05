Paolo Condò, ospite di Sky Sport, si è soffermato sulla sconfitta dell'Inter di ieri sera a Reggio Emilia: "E' stata una partita tra una squadra super motivata e una sotto motivata. Altrimenti non si spiega questo risultato. Il Sassuolo nelle prossime partite giocherà con il Genoa e poi dalla Lazio che nell’ultima giornata che non sarà così motivata per l’obiettivo già raggiunto. Si ritroverà ancora in una situazione simile a quella di oggi con l’Inter".