Gara finita piuttosto male quella tra Paok Salonicco e Aek Atene, match vinto per 3-2 dalla squadra di casa ma passato alle cronache per la furibonda lite di fine partita che ha peraltro visto protagonista l'ex Inter, Matías Almeyda, tecnico della squadra ospite. L'ex nerazzurro, preso dalla rabbia, si è scagliato contro un addetto alla sicurezza, che aveva provato a sedare gli animi, mettendogli le mani al collo. Non è servito l'intervento dei suoi stessi calciatori che sono riusciti a separare i due non senza fatica.

Dopo una prima separazione infatti, l'argentino ha tentato di inseguire ancora una volta l'addetto alla sicurezza sul quale ha poi detto ai microfoni: "Mi hanno spinto, quindi dovevo reagire. Io sono un uomo, il sangue scorre nelle mie vene e di fronte a certe provocazioni non potevo tirarmi indietro. Non è questione di vincere o perdere, ma di rispetto. Cerco di essere corretto con tutti, ma se non vengo trattato allo stesso modo allora divento una furia. Poi magari alla fine avrò anche sbagliato, ma certe cose non le accetto" ha detto l'ex centrocampista che adesso rischia almeno tre giornate di squalifica.