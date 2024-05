Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle proteste del tifo organizzato rossonero: "Siamo stati concentrati sulla partita: i tifosi sono stati un valore aggiunto in questi anni, ma se hanno protestato vanno rispettati.Ai tifosi non devo dire niente: sono stati fantastici, fantastici. Ci hanno dato tanto per energia, entusiasmo e sostegno. Noi abbiamo il dovere di dare il massimo in queste ultime tre partite. Poi i tifosi hanno pagato il biglietto e possono fare quello che credono: amano tanto il Milan e per loro tante cose non hanno funzionato come speravano".

Troppi gol subiti?

"I grandi numeri non mentono mai, troppi gol subiti per vincere il campionato: a volte sono state cose individuali, a volte di tattica collettiva".