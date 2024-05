Partita davvero folle a San Siro: con una doppia rimonta in un San Siro silenzioso e in protesta per stimolare la società a scelte ambiziose in vista della prossima stagione. Il Grifone passa avanti con Retegui, poi i rossoneri trovano la via del pari con Florenzi; nella ripresa Ekuban riporta avanti i liguri, ma Gabbia e Giroud timbrano il sorpasso. Una carambola a pochi istanti dal 90' permette a Retegui di completare il 3-3. La Curva Sud ha lasciato San Siro al minuto 77 in segno di protesta, lanciando chiari messaggi alla proprietà.