Domani sera, Diego Simeone sfiderà col suo Atletico Madrid la Lazio, un pezzo importante del suo passato italiano. Intervistato da Sky Sport prima della partenza per Roma, il Cholo, che di recente ha rinnovato coi Colchoneros, ribadisce che nel suo futuro c'è comunque il ritorno su una panchina italiana: "A me piace tantissimo l'Italia, sicuramente qualche giorno tornerò. Sono convinto che arriverà il momento di andare in Italia ad allenare, è sicuro".