L'ex portiere della Nazionale australiana Mark Schwarzer prevede un futuro grigio per André Onana. Parlando ai microfoni di Optus Sport, Schwarzer, un ricco passato in Inghilterra anche con Fulham, Chelsea e Middlesbrough, si esprime sul portiere camerunese arrivato ai Red Devils dall'Inter: "Mi ricorda molto quando Claudio Bravo è arrivato al Manchester City. Bravo era abituato a giocare nel modo in cui Pep voleva giocare. Si conoscevano molto, molto bene e mentre era un discreto paratore, era più noto per la sua abilità con i piedi e giocava da dietro. Ma la difficoltà era che il Manchester City non lo era il Barcellona, giocava in maniera molto diversa. City aveva una serie di nuovi giocatori con cui Bravo si abituò anche a giocare e a volte giocavano troppo, si complicavano la vita in maniera inutile e commettevano errori quando venivano pressati. Ed è qui che i nodi vennero al pettine, la sua più grande forza si è trasformata nella sua più grande debolezza, perché non poteva usarla. Il suo livello di portiere è venuto fuori, ed era inferiore alle sue abilità coi piedi. È lo stesso con Onana".

Schwarzer afferma che Onana ha avuto più successo nei Paesi Bassi perché l'Ajax gioca più con la palla rispetto allo United. Il dominio dell'Ajax "ha messo in evidenza i punti di forza di Onana, il gioco coi piedi, e ha nascosto la sua più grande debolezza, la sua abilità tecnica di portiere. Non so se riuscirà a tirarsi fuori dai guai in cui si trova. Se Erik ten Hag dovesse perdere il suo posto di allenatore al Manchester United, allora penso che Onana possa dirsi finito. Ho visto un po' di partite di Onana nel corso degli anni. So che ha giocato bene l'anno scorso all'Inter, so che è bravo con i suoi piedi. Ma è anche abituato a giocare in campionati in cui dominano il gioco come l'Ajax o ha giocato in squadre come l'Inter che trascorre molto tempo palla al piede".