Dopo una prima annata così così al Sassuolo, club raggiunto lasciando a titolo definitivo l'Inter la scorsa estate, Andrea Pinamonti ha propositi chiari per la stagione ormai alle porte: "Ho più di una montagna da scalare quest'anno, non vedo l'ora di cominciare - ha spiegato l'Arciere di Cles a Sky Sport -. Tra le tante motivazioni che ho di fare bene c'è la nazionale, voglio mettere in difficoltà ogni mister. Dipende da me, quindi non vedo l'ora di scendere in campo".