Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Dejan Stankovic confermando la totale fiducia del club blucerchiato nei confronti del nuovo tecnico: "È un allenatore che abbiamo voluto fortemente, abbiamo fatto due giorni in cui abbiamo sentito altri allenatori. Ma eravamo d’accordo su Stankovic, crediamo nel suo lavoro. Ci hanno convinto personalità, idee e carisma. Lo ringrazio per aver scelto questi colori in un momento di difficoltà della squadra".