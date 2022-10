Dejan Stankovic incassa la prima sconfitta da tecnico della Samp per mano della Roma, ma in cambio riceve il buon auspicio di José Mourinho che ha profetizzato la salvezza dei blucerchiati. "Se lo dice lui... Grazie - le parole di Deki a DAZN -. Ma noi conosciamo le nostre forze e le nostre debolezze, cercheremo di eliminare le nostre debolezze per essere più forti. Cosa ruberei a Mou? Ho già parlato tantissimo dei miei maestri e non voglio ripetermi. In bocca al lupo a José, ora ognuno per la propria strada".