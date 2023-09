Giornata speciale per Karl-Heinz Rummenigge. Il tedesco spegne oggi 68 candeline riceve anche gli auguri dell'Inter, uno dei suoi ex club. "Tanti auguri, Kalle! Oggi Rummenigge compie 68 anni: arrivato dal Bayern Monaco nell'estate del 1984, nelle tre stagioni in cui ha indossato la maglia nerazzurra ha collezionato 107 presenze e segnato 42 gol tra campionato, coppe e competizioni europee - ricorda Inter.it -.

Vincitore di due Palloni d'Oro e riconosciuto come uno dei migliori centravanti della propria generazione, ha conquistato il pubblico nerazzurro grazie ad un mix di forza fisica, solidità, potenza, tiro e grande tecnica. Nel giorno del suo 68esimo compleanno i migliori auguri del Club e dei tifosi".