Milan Skriniar ha ammesso di essersi guardato intorno la scorsa estate, quando ha capito che per lui lo spazio al Paris Saint-Germain si sarebbe ridotto ulteriormente rispetto alla già deludente prima stagione francese. "Se Napoli e Al-Nassr mi hanno cercato? C'erano molte opzioni perché mi è stato detto che non sarei stato impiegato come nei mesi precedenti - ha confermato il difensore slovacco dal ritiro della sua Nazionale -. Ci sono state anche possibilità di prestito, quando si è chiusa la finestra di mercato, ma nessuna trattativa è stata portata a termine. Ho discusso della situazione con società, allenatore e direttore generale, quindi abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per me restare e lottare per guadagnarmi il posto. Sono felice di essere al PSG, anche se gioco pochi minuti; aspetterò la mia occasione e lotterò per averla. Mi sono trovato in una situazione simile in passato e ne sono sempre uscito in qualche modo. Credo che sarà così anche questa volta".