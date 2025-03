Ivan Perisic sembra non sentire il peso dell'età: l'ex interista si è inventato trascinatore del PSV Eindhoven che ha castigato anche grazie ai suoi gol la Juventus nei playoff di Champions League e si è guadagnato a furor di popolo l'ennesima convocazione da parte di Zlatko Dalic per la Nazionale croata. Proprio del momento di Perisic ha parlato, ai microfoni di Sportske Novosti, l'ex nazionale Mate Bilic, oggi opinionista televisivo: "Ha iniziato con numerosi alti e bassi, ma alla fine ha raggiunto il livello del vecchio Perisic. L'età non è mai stata un problema per lui, sappiamo quanto sia laborioso. I gol segnati gli hanno dato ulteriore slancio".

Bilic è convinto che Perisic sarà l'arma in più per i Vatreni: "Sarà una forza trainante per la Nazionale e sappiamo quanto Ivan sia importante per la Croazia quando gioca, soprattutto nel suo ruolo naturale. Sono contento che sia tornato, ha dimostrato ciò per cui è famoso: il carattere. È un giocatore vero, desideroso di successo, e ora vedremo quanto durerà".