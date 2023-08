Esordio in Premier League vincente per Andre Onana e il suo Manchester United. L'ex interista, grande protagonista dell'1-0 interno contro il Wolverhampton, festeggia via Twitter il suo primo successo con la nuova maglia: "Grande vittoria per la squadra. Felice per i tre punti, continuiamo a lavorare duro".

Great victory for the team. Happy for the three points & keep working hard. pic.twitter.com/ceMzRBbR8S — Andre Onana (@AndreyOnana) August 15, 2023