In un'intervista rilasciata nei giorni scorsi, il centrocampista Radja Nainggolan ha parlato così del suo futuro, ammettendo di star faticando a trovare una nuova squadra: "Non mi vuole più nessuno", ha detto l'ex Inter, oggi svincolato.

In merito arriva la risposta via social di Pierluigi Valentini, dg del Brindisi, che sulla sua pagina persona ha scritto: "Caro Radja noi uno slot libero lo abbiamo. Brindisi è una città meravigliosa, la nostra tifoseria tra le più belle in Italia... Un pensierino fossi in te lo farei", ha concluso.