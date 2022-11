"Ho incontrato qui in Qatar l'ad del Monza, Adriano Galliani. Mi ha detto 'Se vuoi giocare prendendo pochi soldi, richiamami. Non puoi fermarti e una soluzione si trova'. Io mi sento ancora bene". Questa la rivelazione di Radja Nainggolan al Het Nieuwsblad, come riportato da Tuttosport. Il centrocampista belga, dopo la separazione dall'Anversa, potrebbe quindi davvero tornare in Serie A.