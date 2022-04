Che effetto fa vedere 120mila spettatori all'Olimpico tra Salernitana e Bodo/Glimt? A precisa domanda rivoltagli in conferenza stampa, José Mourinho non ha nascosto di essere rimasto piacevolmente sorpreso dalla passione contagiosa dei tifosi giallorossi: "A me fa sempre effetto la passione della gente, anche quando c'era il 50% di capienza e venivano a sostenerci a Trigoria o per strada prima di entrare allo stadio - le parole dello Special One -. E' questo l’elemento che fa diventare miei i club in cui ho lavorato perché, ovviamente, non sono nato a Madrid, a Roma o a Milano; non sono nato interista né nato romanista. Questo è quello che ti fa diventare totalmente coinvolto con la gente. In campionato non stiamo giocando per vincere lo scudetto, la gente viene per passione. Ed è più facile essere appassionato quando la tua squadra vince, stravince, è in competizione per i titoli. Questa è passione pura".