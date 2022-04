José Mourinho può fare un altro Triplete , questa volta europeo, sollevando al cielo la Conference League alla guida della Roma dopo aver messo nella sua prestigiosissima bacheca due Champions League e due Coppe Uefa tra Inter, Porto e Manchester United. Ne è convinto Julio Cesar, suo ex giocatore in nerazzurro: "Penso che la Roma abbia scelto l'allenatore giusto, è davvero appassionato - ha detto a Stats Perform -. Ha grinta, ha già vinto l'Europa League con Porto e Manchester United, oltre alla Champions League: conosce bene questo tipo di competizioni. Sa cosa fare in Europa, è abituato ad alzare trofei. E' la prima edizione della Conference League, può essere un nuovo trofeo per lui: sarebbe il primo a fare la tripletta europea. È uno così. È quello che lo sta spingendo, provare a vincere le tre coppe d'Europa".

Insomma, l'ex Acchiappasogni tifa per Mou: "Per me un allenatore speciale, ero all'Inter quando è arrivato con noi e abbiamo vissuto momenti di gioia. Lo stimo davvero molto, lo sostengo sempre".

L'ex portiere del Brasile, infine, ha parlato bene anche della Roma, ammettendo che gli sarebbe piaciuto giocare in giallorosso per sentire il calore dei suoi tifosi: "La Roma è la squadra della gente, avrei voluto giocare anche una sola volta in giallorosso, per ascoltare i suoi fan che sono simili a quelli del Flamengo".