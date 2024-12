Conclusa l'operazione nostalgia che nei giorni scorsi ha coinvolto un po' tutto il mondo Inter, commosso per l'ultima partita di Adriano andata in scena al Maracana lo scorso 15 dicembre, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi, presente all'evento di addio al calcio dell'Imperatore ha omaggiato l'ex compagno e grande amico con un coro tipico della San Siro nerazzurra ai tempi in cui il brasiliano infiammava la Curva Nord e l'intero Meazza: "Che confusione...sarà perché tifiamo, un giocatore che tira bombe a mano… batti le mani che in campo c’è Adriano la la la la" ha scritto su Instagram trascrivendo il testo del coro oggi 'trasformato' in omaggio a Lautaro. "Grazie di tutto IMPERATORE" conclude Matrix su Instagram a corredo di una carrellata di foto e video che immortalano i giorni scorsi trascorsi in Brasile insieme all'ex compagno.