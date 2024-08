André Onana ha invitato i tifosi del Manchester United a prepararsi al suo modo creativo di interpretare il ruolo di portiere che, se possibile, sarà ancora più marcato rispetto al passato: "Correrò molti rischi, vedrete questo e posso già dirvelo in anticipo - le parole del camerunese riportate dal New York Times -. Siate preparati perché sarà così, mi divertirò ancora di più quando inizierà questa stagione".

La spavalderia tra i pali dell'ex Inter è stata un boomerang nei primi mesi a Old Trafford, come ha tenuto a ricordare il diretto interessato: "E' giusto ricevere critiche quando non vinci e sei un giocatore del Manchester United. Io sono venuto qui come il miglior portiere del mondo, è normale che siano stati duri con me perché si aspettano molto da me, ma allo stesso tempo mi danno anche molto amore. Devi solo bilanciare le critiche, che a volte devi accettare perché sono giuste".