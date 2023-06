L'ex nerazzurro Maicon, tra gli eroi del Triplete presenti a Istanbul, presenta così la finale contro il Manchester City ai microfoni di Inter TV: "Le sensazioni sono belle perché non tocca a noi scendere in campo… Stasera affrontiamo una squadra fortissima, ma è una partita secca, può succedere di tutto. Noi da tifosi speriamo che sia una grande partita e che vinca l'Inter. Le analogie tra la mia Inter e questa? Entrambe non prendono tanti gol, stasera dovranno affrontare il miglior attacco del mondo, ma credo che saranno all'altezza del compito".