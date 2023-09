La carriera di Mario Balotelli è ormai nella sua fase più oscura e calante, con l'ex attaccante della Nazionale e di Inter, Milan e Manchester City relegato ancora nel campionato svizzero con il Sion. Nonostante lui si senta in forma e, secondo le sue ultime dichiarazioni, addirittura pronto per tornare a vestire l'azzurro dell'Italia, quest'estate è rimasto legato alla formazione elvetica e sarebbe stato scartato da diverse squadre italiane. Una di queste è sicuramente il Lecco neopromosso in Serie B, che attraverso il patron Di Nunno ha parlato di non aver mai considerato SuperMario come un possibile colpo ad effetto. Interrogato sul classe 1990, Di Nunno ha risposto seccamente: "Colpo a sorpresa? Proprio lui no", le sue parole a Il Giorno. Più che un rifiuto si tratta di una vera e propria mancanza di considerazione, fattore che stona decisamente con le parole di Balotelli e le sue aspettative.

Luca Pesenti