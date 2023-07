Dopo l'ufficialità del rinnovo fino al 2027 con il Monza, Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, esprime la soddisfazione per il nuovo accordo col club brianzolo ai microfoni di Calciomercato.com: "Il ragazzo è molto felice, volevamo fortemente prolungare le ottime stagioni a Monza. Interessamenti da parte di altre squadre? Solo qualche chiacchiera, ma nulla di concreto. Il gioco dei portieri sul mercato non c’è stato. In Serie A solo Gugliemo Vicario ha lasciato la porta vuota, le altre sono tutte occupate a oggi. Nella nostra idea c’era la volontà di fare un’altra stagione a Monza e il giocatore non è stato messo sul mercato per questo motivo".

Belloni ha anche aggiunto che nell'accordo sono previsti bonus. Un ulteriore stimolo per il ragazzo per crescere ancora e diventare uno dei portieri più ambiti in circolazione.