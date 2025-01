L'ex Inter Keita Balde potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Sportitalia l'attaccante, svincolato dal 1° gennaio 2025 dopo l'esperienza in Russia con lo Spartak Mosca, in Spagna con l'Espanyol e in Turchia con il Sivasspor, è alla ricerca di nuovi stimoli. Keita nelle ultime ore è stato proposto anche al Monza.