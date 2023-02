Kadir è uno dei pochi bambini 'fortunati' riusciti ad essere più forti del bruttissimo terremoto che ha distrutto Turchia e Siria e sconvolto il mondo. Dopo 87 ore sotto le macerie il piccolo tifoso del Galatasaray ha svelato di desiderare una mgalia del suo idolo Mauro Icardi. L'ex bomber dell'Inter, oggi nel club di Istanbul non è rimasto indifferente e ha risposto pubblicamente: "Piccolo Kadir spero di vederti presto per poterti regalare la mia maglietta e darti un grande abbraccio" ha promesso. "Kadir è uno dei nostri bambini miracolosi che è stato tirato fuori dalle macerie dopo 87 ore, ed è tifoso del Galatasaray. Il dottor Ahmet Şahin e il mio collega lo hanno esaminato ed è in ottime condizioni. È mio tifoso e voleva la vuole la mia maglietta autografata" spiega poi l'argentino.