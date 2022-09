Sono passati 25 anni dal giorno in cui al Dall’Ara, Ronaldo ha fatto esultare ed emozionare per la prima volta i tifosi nerazzurri. La prima delle 59 reti del Fenomeno è arrivata in una sfida tutt’altro che banale: nel tabellino i nomi di Baggio per la doppietta del Bologna e quello di Djorkaeff a chiudere il match - si legge nel ricordo pubblicato sul sito ufficiale -. Il gol di Fabio Galante, il raddoppio di Maurizio Ganz per lo 0-2 dell’Inter, prima della punizione di Roberto Baggio per riaprire il match. Al 7' della ripresa, la rete più attesa, il primo gol in nerazzurro di Ronaldo: controllo e dribbling, scatto bruciante e tocco a battere Brunner. Un match che fu esaltato anche dalla seconda rete di Baggio e dal sigillo finale di Youri Djorkaeff, un tocco sotto sublime a scavalcare il portiere rossoblù".