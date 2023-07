Lunedì 26 giugno è iniziata l'avventura del Brera Calcio in Macedonia con la nascita del Brera Strumica, squadra che militerà nella Prva Мakedonska Fudbalska Liga, la prima divisione macedone. La squadra, fa sapere il club, si radunerà presto per la preparazione estiva, mentre lo staff dirigenziale parte dall'ex interista Goran Pandev, nominato come presidente. Per quanto riguarda la direzione tecnica, si è deciso di puntare sulla continuità con Aco Stojkov.