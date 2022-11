Possibile cambio in panchina per la Sampdoria. La sconfitta per 0-2 contro il Lecce potrebbe costare caro a Dejan Stankovic: secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza blucerchiata starebbe pensando di fare un nuovo tentativo con Claudio Ranieri, che non aveva accettato a ottobre.In caso di no si valuteranno altre eventuali alternative.