Obiettivo difensore per la Roma, in queste ultime ore di mercato. Dopo l'arrivo ormai definito di Tiago Djalò in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, in seguito alla rinuncia a Kevin Danso che non ha superato le visite mediche, i giallorossi starebbero pensando a un ulteriore innesto nel pacchetto arretrato.

Per questa ragione, riporta Sky, hanno fatto un tentativo per l'ex nerazzurro Milan Skriniar, ormai fuori dal progetto del Paris Saint-Germain. Le richieste di stipendio dello slovacco però sono troppo alte. L'alternativa è Matts Hummels, svincolato, con il quale sono in corso dei contatti.