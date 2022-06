Wilfried Gnonto è sicuramente l'uomo del momento. Secondo quanto riportato da Sky Sport, diverse società hanno messo nel mirino l'ex Inter classe 2003 in forza allo Zurigo. Il suo contratto è in scadenza nel 2023.

In pole sembra esserci l'Hoffenheim visto che l'attuale allenatore dello Zurigo siederà sulla panchina del club tedesco a partire dalla prossima stagione. Gnonto piace anche al Friburgo, mentre in Belgio si registra l'interesse dell'Anversa. Dall'Italia per ora solo un timido approccio del Sassuolo.