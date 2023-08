Quadretto familiare strappalacrime quello immortalato ieri a bordocampo a San Siro durante Inter-Monza. Ospite d'eccezione tra le mura del Meazza è stato Danilo D'Ambrosio, storico ex interista, per la prima volta dopo anni in campo con una maglia diversa da quella nerazzurra. Esordio stagionale dagli occhi lucidi per l'ex 33 di Simone Inzaghi, fresco di trasferimento proprio in Brianza, che ieri si è ritrovato faccia faccia con il suo passato e il suo cuore.

Un sentimento, quello nutrito dal difensore campano, mai nascosto neanche ieri quando a fine gara si è visibilmente commosso nel momento dell'abbraccio con i figlioletti, che nonostante il passaggio al Monza del papà, non potevano che essere in tenuta rigidamente nerazzurra. Una foto che ha fatto il botto di repost nel mondo interista, ancora fortemente legato a D'Ambrosio ma anche ai piccoli pargoletti, sfegatati tifosi della Beneamata.