Dopo anni e anni di tira e molla, spettacolini social, battibecchi alla mercè di tutti e una storia all'Inter rovinata nel nome dell'amore, la telenovela tra Wanda Nara e l'ex capitano dell'Inter, Mauro Icardi è davvero finita. Undici anni di matrimonio e due bambine, ma anche tanto lusso e gossip, soprattutto gossip, spesso alimentato dalla quasi ex moglie dell'argentino, nonché sua ex agente, che hanno lasciato solo dispetti e sentenze dei giudici che, secondo l'aggiornamento sulle vicende familiari dell'ex bomber nerazzurro del Corriere della Sera, sembrerebbero aver dato ragione a Icardi: "Ha vinto la linea portata avanti dall’attaccante che, davanti all’ostinazione di Wanda Nara di discutere la separazione a Buenos Aires (dove poter pilotare in patria la narrativa), ha ottenuto di affrontare il percorso giudiziale a Milano.

L’11 marzo, l’attaccante sarà di nuovo in Italia per presenziare alla prima udienza di separazione e divorzio dalla show girl, che a sua volta dopo una breve pausa di riflessione ufficializzata sui social, ha ripreso la relazione con il cantante L-Gante ed è "determinata ad andare davanti al giudice presentando richieste economiche" che secondo il Corsera "difficilmente verranno accontentate". Wanda, tra separazione, divorzio e mantenimento delle due figlie, ha avanzato una cifra richiesta di quasi 500 mila euro al mese. Dal canto suo Maurito "ha avviato una procedura di rimpatrio delle bambine che sono cittadine italiane ma sono state portate da Wanda in Argentina senza il permesso del papà, ritirando loro i passaporti".

