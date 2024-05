Oggi è andato in scena il primo incontro tra il nuovo presidente del Porto André Villas-Boas e l'allenatore Sergio Conceicao, una delle prime scelte del Milan per la panchina prossima stagione. Stando a quanto riporta il quotidiano lusitano A Bola, però, nel faccia a faccia odierno non si è parlato del futuro dell'ex Inter né di mercato: il tecnico portoghese ha un contratto con i Dragões che andrà in scadenza il 30 giugno 2028 e per sposare il Diavolo dovrebbe trovare un accordo per interrompere in anticipo il rapporto.