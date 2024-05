Dopo la Salernitana, il campionato 2023/2024 di Serie A ha anche la sua seconda retrocessa: è il Sassuolo. Dopo la sconfitta odierna contro il Cagliari (0-2) e i risultati arrivati nel pomeriggio - in particolar modo dalla vittoria del Frosinone sul campo del Monza e il pareggio dell'Empoli a Udine - l'aritmetica condanna la squadra di Davide Ballardini. Si tratta della prima retrocessione in Serie B della storia del club, che nel 2012/2013 era stato promosso per la prima volta in Serie A, rimanendoci fino ad oggi. Decidono il match il gol di Prati e ril rigore realizzato da Lapadula. Di seguito il video con i gol e gli highlights della gara.