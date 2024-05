Danilo D'Ambrosio e Roberto Gagliardini resteranno per un altro anno al Monza. Con la salvezza aritmetica dei brianzoli, infatti, è scattato il rinnovo automatico per entrambi, come ricorda oggi Tuttosport.

Entrambi i giocatori hanno cominciato la propria avventura in Brianza dopo aver chiuso una lunga parentesi con l'Inter a parametro zero.