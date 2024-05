Antonio Conte può essere l'uomo del rilancio per il Napoli? Incalzato nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi, Aurelio De Laurentiis preferisce dribblare il discorsi sulla panchina del Napoli che vede in corsa anche l'ex Inter: "Ne avete parlato voi, io non ne ho mai parlato. Ne ho parlato a novembre, poi mai più - ricorda il presidente azzurro -. Quando chiamai Sarri, veniva dall'Empoli, mi hanno scritto gli striscioni contro, quando presi Spalletti dopo il terzo posto gli rubarono la macchina, stiamo calmini. Qui pare che ci sia solo un uomo che può guidare il Napoli verso lidi importanti".

"Se io sono stato l'artefice, insieme ad altri collaboratori, di 14 anni in Europa... io avevo già detto che sarà difficile ripetersi dopo lo Scudetto - aggiunge DeLa in un altro passaggio, come raccolto da TMW -. Non avevo mai vissuto una stagione così, mi sono lasciato anche portare... non dico condizionare, ma anche i media dicono 'va esonerato', 'l'avventura a Napoli è finita', diventa poco propedeutico alle soluzioni conservative e fisiologiche per errori che sono nel corso della storia. Poi non puoi obbligare alcuni allenatori a venire, oppure non puoi fare in modo che la tua prima punta faccia 28 gol o non puoi non farlo stare male giocando solo metà partite. Io ho raccolto tutto su di me, ma ad un certo punto qualcosa la rimando anche al mittente...".