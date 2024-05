Simone Inzaghi ringrazia il pubblico di fede interista direttamente dal palco allestito a San Siro: "Volevo fare, a nome di tutta l'Inter, squadra e società, un ringraziamento a tutti voi, perché siete stati fondamentali. Non ci avete mai lasciato, non ci avete mai fatto sentire soli. Sono stati tre anni bellissimi, con tante soddisfazioni e qualche dolore. Abbiamo sempre contato su di voi, è giusto aver condiviso una stagione con voi tutti insieme. Vi avrei voluti qui in mezzo al campo, non è stato possibile, ma vi voglio dire grazie. Grazie per tutto quello che avete fatto, e forza Inter".