I tifosi della Juventus certamente non apprezzeranno questa notizia, ma l'hanno certamente visto in tv. Lilian Thuram è sceso in campo con la maglia dell'Inter, la stessa che abitualmente porta in campo suo figlio Marcus, bomber della squadra allenata da Simone Inzaghi. E si è anche voltato verso la Curva, ricevendo una brillante ovazione dal tifo organizzato interista.