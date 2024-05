Alessandro Bastoni ha parlato a DAZN nel post-partita: "Sono molto felice, a inizio stagione la volevamo tanto questa vittoria. Se lo meritano tutti, sono molto felice. La vita da papà va bene, è una meraviglia. Europeo? Abbiamo un piccolo titolo da difendere, speriamo di farcela. Vogliamo riscattarci dopo la mancata qualificazione ai Mondiali".

Com'è nata l'evoluzione del ruolo?

"A volte non so neanche io che ruolo fare, ormai il calcio moderno è questo, mi piace sfruttare le qualità per dare una mano alla squadra. E' frutto di un lavoro maniacale che facciamo col mister. La sintonia a sinistra è frutto di un lungo lavoro nato anni fa. Speriamo di fare un grande Europeo".