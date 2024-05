Raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio di Inter-Lazio, Matteo Darmian commenta a caldo la premiazione nerazzurra per la conquista del 20° scudetto.

Come si costruisce un Darmian?

"Con sacrificio e umiltà, queste sono le serate che ci godiamo. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile".

Come fai ad essere così alla tua età?

"Esperienza, quando non arrivano le gambe arriva la testa. Cerco sempre di allenarmi bene e di stare bene".

Con Inzaghi giocate meglio rispetto a Conte, sbagliamo a dirlo?

"Ci divertiamo in campo, sappiamo quello che dobbiamo fare e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. La forza è il gruppo e lo trasmettiamo quando scendiamo in campo".

Senti di aver fatto parte di un modo di giocare nuovo con tutte queste rotazioni?

"Sappiamo quello che dobbiamo fare in campo e le posizioni che dobbiamo occupare, non importa chi ci sia. Questo nel calcio moderno è importante perché può creare problemi agli avversari e i risultati si sono visti. Dobbiamo andare avanti così, il calcio è sempre in continua evoluzione".