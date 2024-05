"È sempre bello festeggiare e celebrare una vittoria, soprattutto davanti ai nostri tifosi che oggi sono stati fantastici. In qualche modo abbiamo cercato di ripagare l’affetto che ci hanno dato in questo campionato". Questo il commento di Mattia Darmian a Inter TV dopo aver sollevato il tanto agognato e meritato scudetto.

Qual è il segreto di un gruppo che ha cambiato tanto ma è rimasto unito? È questo il punto di forza?

"Credo che il segreto sia che alla base c'è coesione, a partire dal mister e dallo staff. Ci troviamo veramente bene con tutti. Quello che proviamo durante la settimana cerchiamo di portarlo in campo. In allenamento ci divertiamo ma sempre con la giusta determinazione per provare a migliorarci sempre e i risultati si sono visti".

Qual è la partita che vi ha fatto capire che lo avreste vinto?

"All'interno di una stagione lunga ci sono tanti momenti decisivi, e ce ne sono stati diversi. Forse non è stata una sola partita ma il periodo dopo aver vinto la Supercoppa, e un po’ in quello prima con la vittoria col Verona, match vinto all'ultimo. Dopo la Supercoppa avevamo tante partite difficili, abbiamo fatto l'accelerata decisiva e da lì poi è stata in discesa".