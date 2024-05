Steven Zhang non ha ancora trovato una soluzione per evitare l'escussione del pegno sulle azioni dell'Inter da parte di Oaktree. Come racconta La Gazzetta dello Sport, domani è l'ultimo giorno utile, mercoledì ci sarà il passaggio di mano e a questo punto servirebbe davvero un colpo di scena.

L'ultimo tentativo è provare a convincere Oaktree a una breve estensione del prestito a tassi più alti di quelli attuali in modo da poter gestire in prima persona la cessione del club, ipotesi che Zhang ha sempre rifiutato ma che oggi è l'unica rimasta da provare. Il fondo americano non ha però risposto positivamente agli stimoli del presidente nerazzurro e il comunicato di pochi giorni fa non ha certo rasserenato gli animi.

Oaktree ha già pronta la dichiarazione per l'escussione del pegno di mercoledì. Ci sarà una battaglia legale nei tribunali lussemburghesi. Secondo Suning il prestito che avrebbe dovuto fornire Pimco si è incagliato per l'ostruzionismo di Oaktree, dall'altra parte invece si sottolinea che l'accordo con Pimco non è mai stato realmente chiuso.