Presentatosi in conferenza stampa dopo la rotonda vittoria di Lecce della sua Fiorentina, Robin Gosens ha spiegato cosa sta provando a portare nello spogliatoio della sua nuova squadra: “Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni che mi hanno trasmesso la mentalità vincente, sto cercando di trasmetterla anche allo spogliatoio. Bisogna dare il 100% in ogni allenamento, altrimenti non puoi arrivare in alto”.