Okan Buruk, ex centrocampista dell'Inter e tecnico del Galatasaray, si è sbilanciato sul futuro di Mauro Icardi. L'ex capitano nerazzurro, di proprietà oggi del Psg, è in prestito proprio al club turco. "Vogliamo che resti. Lo vogliono anche i tifosi, non solo quelli del Galatasaray - le sue parole -. L'intera Turchia è di questa opinione: agli appassionati di calcio piace avere giocatori così importanti nel nostro Paese e ammirarli".