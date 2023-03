Contestazione in casa Flamengo dopo la sconfitta nel classico contro il Vasco da Gama di domenica scorsa. Una delusione cocente che ha spinto circa un centinaio di persone del tifo organizzato del Mengão a riunirsi quest'oggi fuori dal 'Ninho do Urubu' per manifestare il proprio malcontento nei confronti dei giocatori. Il più bersagliato è stato Gabigol, ex attaccante dell'Inter, riempito di insulti da alcuni presenti mentre entrava con la macchina nel centro sportivo.