Samuel Eto'o non si pone limiti. Appesi gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante nerazzurro ha proseguito la sua vita professionale in Camerun dove ricopre il ruolo di presidente della Federcalcio. Alte le aspettative sulla Nazionale con l'interista Onana e compagni impegnati tra pochi mesi in Qatar con l'obiettivo di essere mina vagante della competizione. "Non andremo ai Mondiali per fare le comparse: cercheremo di giocare tutte le partite e portare a casa il trofeo", ha annunciato, come riportato da Tuttomercatoweb.com, lo stesso Eto'o nel corso della recente Assemblea Generale.