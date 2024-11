A Manchester si apre l’era Amorim, con il tecnico portoghese pronto a rifondare le basi della squadra dopo un inizio di stagione deludente. Tra i cambiamenti imminenti, si prospettano alcune cessioni già a gennaio, tra cui spicca il nome di Christian Eriksen. Il centrocampista danese sembra destinato a lasciare Old Trafford, con il Fenerbahce in prima linea per assicurarsi le sue prestazioni.

José Mourinho, che ha già lavorato con Eriksen al Tottenham, è un grande estimatore del giocatore e spinge per portarlo a Istanbul. Secondo il quotidiano Fanatik, il club turco starebbe preparando un’offerta concreta per convincere il danese a trasferirsi. La prospettiva di un ruolo centrale in un progetto ambizioso potrebbe attirare Eriksen, che al momento non rientra nei piani futuri del Manchester United.

Con il Fenerbahce pronto a investire, la partenza di Eriksen a gennaio appare sempre più probabile, segnalando un cambiamento importante per il giocatore e per il nuovo corso del Manchester United sotto la guida di Amorim.